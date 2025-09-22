В Госдуме предложили до суток расширить время оплаты парковки

Парламентарии указали, что на оплату парковки, как правило, предоставляется 5-15 минут. В случае нарушения на автовладельца накладывается штрафа за неоплату.

Авторы инициативы отметили, что им поступают обращения от граждан, которые жалуются на технические сбои или нестабильную работу интернета, что не позволяет им провести оплату в установленные 5-15 минут. В результате добросовестные водители всё равно получают штраф.

«Считаем целесообразным установить единые правила, предусматривающие возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала её использования во всех регионах», - говорится в письме депутатов.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что при создании платной парковки необходимо вводить и вариативные способы её оплаты.