В Госдуме предложили до суток расширить время оплаты парковки
Депутаты Госдумы призвали до 24 часов увеличить время оплаты платной парковки. Как пишет ТАСС, соответствующее письмо главе Минтранса РФ Андрею Никитину направили представители фракции «Новые люди».
Парламентарии указали, что на оплату парковки, как правило, предоставляется 5-15 минут. В случае нарушения на автовладельца накладывается штрафа за неоплату.
Авторы инициативы отметили, что им поступают обращения от граждан, которые жалуются на технические сбои или нестабильную работу интернета, что не позволяет им провести оплату в установленные 5-15 минут. В результате добросовестные водители всё равно получают штраф.
«Считаем целесообразным установить единые правила, предусматривающие возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала её использования во всех регионах», - говорится в письме депутатов.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что при создании платной парковки необходимо вводить и вариативные способы её оплаты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футболистка ЦСКА Онгене получила российское гражданство
- Сотни миллиардов: В космической отрасли усомнились в планах запуска 300 ракет
- В аэропорту Ярославля временно ограничили полеты
- Газировка может стать причиной колоректального рака
- Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву
- Китайский певец Ван Си признался, что является фанатом Чайковского
- В Курской области при атаке дрона пострадала женщина
- Суд оставил экс-мэра Сочи под арестом до конца года
- В Госдуме предложили до суток расширить время оплаты парковки
- Власти Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru