В Курской области при атаке дрона пострадала женщина

В селе Песчаное Беловского района Курской области частный дом подвергся атаке украинского FPV-дрона. Пострадала 68-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У женщины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Ей оказали первую помощь, после чего планируется госпитализация в областную больницу.

Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

