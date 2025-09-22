В Курской области при атаке дрона пострадала женщина
В селе Песчаное Беловского района Курской области частный дом подвергся атаке украинского FPV-дрона. Пострадала 68-летняя местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
У женщины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Ей оказали первую помощь, после чего планируется госпитализация в областную больницу.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
