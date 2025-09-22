Власти Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию»

По данным «Sputnik Молдова», вместо телефильма зрители увидели синий экран и сообщение о том, что трансляция контента была остановлена из-за нарушения статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах страны.

Речь идёт о норме, согласно которой в Молдавии запрещён показ контента с «милитаристским содержанием».

Ранее во Франции Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) запретило вещание в стране российских Пятого канала и телеканала СТС из-за санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».