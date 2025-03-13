«Уводим от заблуждений»: Режиссер «Улицы Шекспира» рад смене названия сериала

Онлайн-кинотеатр Okko изменил название новой криминальной драмы с Дмитрием Чеботаревым и Игорем Золотовицким в главных ролях, которая вышла 6 марта на платформе. Сериал, который ранее назывался «Цыгане. Улица Шекспира» теперь доступен под названием «Улица Шекспира». Чащин подтвердил, что решение принято после анализа поисковых запросов пользователей.

«Мне название "Улица Шекспира" нравится больше, рад, что коллеги из Okko проанализировали поисковые запросы пользователей и приняли такое решение, чтобы не вводить зрителя в заблуждение и увести от некорректных трактовок сути сериала. Мне пишут в соцсетях, что многим проект нравится, но пока вышли только первые две серии, будет интересно узнать мнение зрителей и о дальнейших», - заявил он.

На данный момент сериал занимает второе место в разделе онлайн-кинотеатра «Топ-10 недели», уступая только проекту «Аутсорс».

Ранее режиссер «Улицы Шекспира» рассказал «Радиоточке НСН», что в истории зритель увидит отсылки к пьесам Уильяма Шекспира. Сериал также удивит колоритом и новыми лицами в кадре.

