С Галкина потребовали взыскать более полумиллиона рублей за электричество

Компания «Мосэнергосбыт» потребовала взыскать с Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) более 500 тысяч рублей за электричество. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд взыскал с Дарьи Мороз задолженность за ЖКУ

Как пишет RT, соответствующий иск о взыскании за дом в подмосковной Грязи уже поступил в Черёмушкинский районный суд столицы.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года», - говорится в сообщении.

Ранее Московский Мировой суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с шоумена и актера Дмитрия Нагиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

