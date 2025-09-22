С Галкина потребовали взыскать более полумиллиона рублей за электричество
Компания «Мосэнергосбыт» потребовала взыскать с Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) более 500 тысяч рублей за электричество. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Как пишет RT, соответствующий иск о взыскании за дом в подмосковной Грязи уже поступил в Черёмушкинский районный суд столицы.
«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года», - говорится в сообщении.
Ранее Московский Мировой суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с шоумена и актера Дмитрия Нагиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
