Путин разрешил иностранцам платить за газ рублями не только через Газпромбанк

Документ продлевает разрешение платить за газ из России через Газпромбанк и другие банки страны, которое ранее действовало до 1 октября текущего года.

Отмечается, что указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 22 сентября.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому некоторые ограничения, введённые в ответ на западные санкции, были продлены до конца 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

