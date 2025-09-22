Путин разрешил иностранцам платить за газ рублями не только через Газпромбанк

Зарубежные покупатели российского газа смогут оплачивать поставки рублями не только через Газпромбанк до 31 декабря 2025 года. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда

Документ продлевает разрешение платить за газ из России через Газпромбанк и другие банки страны, которое ранее действовало до 1 октября текущего года.

Отмечается, что указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 22 сентября.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому некоторые ограничения, введённые в ответ на западные санкции, были продлены до конца 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
