В США призвали Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ

Президенту США Дональду Трампа следует одобрить предложение российского коллеги Владимира Путина по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил иполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Трамп назвал угрозой окончание срока действия договора о ядерных ограничениях

Как пишет RT, российский лидер сообщил, что после 5 февраля 2026 года Москва готова в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

«Мы настоятельно призываем президента США Трампа ответить взаимностью. Также призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить начать необходимые переговоры», — указал Кимбалл.

Ранее Путин отметил, что отказ от наследия ДСНВ «стал бы ошибочным и недальновидным шагом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

