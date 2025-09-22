В США призвали Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ

Как пишет RT, российский лидер сообщил, что после 5 февраля 2026 года Москва готова в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

«Мы настоятельно призываем президента США Трампа ответить взаимностью. Также призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить начать необходимые переговоры», — указал Кимбалл.

Ранее Путин отметил, что отказ от наследия ДСНВ «стал бы ошибочным и недальновидным шагом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

