Суд оставил экс-мэра Сочи под арестом до конца года

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.

Бывшего градоначальника обвиняют в присвоении земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей и получении взятки в размере 43 миллионов рублей через посредничество супруги Янины. Ей вменяют также давление на свидетелей по делу, в связи с чем ранее она была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО. Оба фигуранта вину отрицают.