Суд оставил экс-мэра Сочи под арестом до конца года
Мосгорсуд продлил срок ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.
Бывшего градоначальника обвиняют в присвоении земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей и получении взятки в размере 43 миллионов рублей через посредничество супруги Янины. Ей вменяют также давление на свидетелей по делу, в связи с чем ранее она была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО. Оба фигуранта вину отрицают.
Следствие завершено, стороны знакомятся с материалами. Помимо хищений и взятки, Копайгородскому инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем.
Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до этого занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. В отставку он ушел весной 2024-го, а в сентябре был арестован, передает «Радиоточка НСН».
