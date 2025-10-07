Прохора Шаляпина захейтили из-за его шутки над детьми

В шоу «Дети против» ребенок спросил певца, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность автору вопроса. Некоторые пользователи интернета посчитали, что Прохор принижает не только данную профессию, но и самого мальчика.

Исполнитель заявил, что ему не за что оправдываться, а комментаторы своим возмущением сами транслируют мысль о том, что грузчиком работать стыдно.

«Я не вижу в этом никакого унижения, а шутить на эту тему считаю допустимым», — отметил артист.

Ранее Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

