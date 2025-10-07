Прохора Шаляпина захейтили из-за его шутки над детьми
Российского исполнителя Прохора Шаляпина раскритиковали в социальных сетях после шутки над ребенком, сообщает Telegram-канал «Москва 24».
В шоу «Дети против» ребенок спросил певца, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность автору вопроса. Некоторые пользователи интернета посчитали, что Прохор принижает не только данную профессию, но и самого мальчика.
Исполнитель заявил, что ему не за что оправдываться, а комментаторы своим возмущением сами транслируют мысль о том, что грузчиком работать стыдно.
«Я не вижу в этом никакого унижения, а шутить на эту тему считаю допустимым», — отметил артист.
Ранее Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кресла «Трансаэро» продают за миллион в интернете
- Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19
- Прохора Шаляпина захейтили из-за его шутки над детьми
- В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт
- Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции
- В Грузии задержали 13 человек по делу о попытке свержения власти
- В Киеве мобилизовали мужа актрисы из сериала «Слуга народа»
- В Белгороде частично отключили уличное освещение
- Дрон атаковал мужчину на велосипеде в Курской области
- Санаторий или Ибица: Только 5% туристов выбирают одиночный отдых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru