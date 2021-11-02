Мать Прохора Шаляпина стала фигуранткой уголовного дела

Суд в Волгограде рассматривает уголовное дело, фигуранткой которого стала мать певца Прохора Шаляпина, сообщает «РЕН ТВ».

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Женщина работала сотрудницей одной из волгоградских больниц. Ее обвиняют в получении взяток от осужденных, которых она освобождала от исправительных работ.

Елена Колесникова после своего задержания весной заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний и перестала приходить на судебные заседания.

Напомним, супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное Дело
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