Мать Прохора Шаляпина стала фигуранткой уголовного дела

Женщина работала сотрудницей одной из волгоградских больниц. Ее обвиняют в получении взяток от осужденных, которых она освобождала от исправительных работ.

Елена Колесникова после своего задержания весной заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний и перестала приходить на судебные заседания.

Напомним, супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

