Мать Прохора Шаляпина стала фигуранткой уголовного дела
Суд в Волгограде рассматривает уголовное дело, фигуранткой которого стала мать певца Прохора Шаляпина, сообщает «РЕН ТВ».
Женщина работала сотрудницей одной из волгоградских больниц. Ее обвиняют в получении взяток от осужденных, которых она освобождала от исправительных работ.
Елена Колесникова после своего задержания весной заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний и перестала приходить на судебные заседания.
Напомним, супруга певца Прохора Шаляпина, американская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
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