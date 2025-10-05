Прохор Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель
Российский исполнитель Прохор Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, сообщает Telegram-канал Mash.
25-летняя Ирина ранее не прошла кастинг в команду Анны Асти. Москвичка — без комплексов. 125 килограммов своего веса она называет личным украшением. По словам певца, девушку он взял к себе, потому что любит пышные формы — это ярко, изящно и красиво.
Ранее Ира пыталась попасть в подтанцовку к Асти — но там строгие требования: рост, формы, техника. Теперь девушка едет в гастроли с Шаляпиным.
До этого Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самыми богатыми певицами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
