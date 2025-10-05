По его словам, по силе российская армия превосходит даже армию США. «Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — указал Патрушев.

Он отметил, что такие мощные вооруженные силы не смогли бы противостоять агрессии коллективного Запада без поддержки внутри страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

