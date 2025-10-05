Патрушев заявил, что российская армия сильнее всех в мире

Вооруженные силы России можно считать самыми мощными в мире, сообщил телеканалу «Россия-1» помощник президента России Николай Патрушев.

«Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ

По его словам, по силе российская армия превосходит даже армию США. «Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — указал Патрушев.

Он отметил, что такие мощные вооруженные силы не смогли бы противостоять агрессии коллективного Запада без поддержки внутри страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияНиколай Патрушев

Горячие новости

Все новости

партнеры