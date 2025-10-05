Патрушев заявил, что российская армия сильнее всех в мире
Вооруженные силы России можно считать самыми мощными в мире, сообщил телеканалу «Россия-1» помощник президента России Николай Патрушев.
По его словам, по силе российская армия превосходит даже армию США. «Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — указал Патрушев.
Он отметил, что такие мощные вооруженные силы не смогли бы противостоять агрессии коллективного Запада без поддержки внутри страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о меньших потерях российской армии по сравнению с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
