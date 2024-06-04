Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самими богатыми певицами

Как отметил Шаляпин, возникший среди молодых исполнителей тренд на народность — «это прекрасно».

«Молодежь стала обращать внимание на нашу богатую русскую культуру, которая всегда всех объединяла. Даже если исполнители делают это из конъюнктуры, я считаю, что это правильно, потому что они со временем поймут, что это было самое лучшее творчество, которым они занимались... У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — подчеркнул певец.

Шаляпин призвал молодежь заниматься народным творчеством и тоже «быть обеспеченными и богатыми». Кроме того, исполнитель назвал народную музыку доброй, по его мнению, это «объединяющее творчество», однако сейчас подобного репертуара не хватает.

«Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», — добавил Шаляпин.

