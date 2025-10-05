По данным издания, опыт Киева в борьбе с беспилотниками полезен. Это важно на фоне заявлений польских властей о планах реагировать на нарушения воздушного пространства.

«Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — пишет газета.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом может закончиться аналогично Первой мировой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

