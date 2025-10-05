СМИ: Конфликт на Украине распространится на страны НАТО
Конфликт вокруг Украины распространится на Польшу и другие страны Североатлантического альянса, сообщает The Washington Post.
По данным издания, опыт Киева в борьбе с беспилотниками полезен. Это важно на фоне заявлений польских властей о планах реагировать на нарушения воздушного пространства.
«Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — пишет газета.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом может закончиться аналогично Первой мировой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев заявил, что российская армия сильнее всех в мире
- СМИ: Конфликт на Украине распространится на страны НАТО
- В России могут ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ
- Жительница Ленобласти заставила мешавших ей строителей заниматься йогой
- Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку смогли спустить вниз
- Жители Ессентуков заявили, что во многих районах неделями не вывозят мусор.
- СМИ: Жена Петросяна с детьми отправилась в отпуск 1 млн рублей
- Количество погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке увеличилось до двух
- Пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей
- СМИ: Украина усилила группировку у Купянска огромным количеством дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru