В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ

Оклад педагогов в России следует увеличить минимум до двойного размера МРОТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по образованию Айрата Гибатдинова.

При этом, по его словам, все надбавки необходимо начислять сверх этой суммы.