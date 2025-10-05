В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ

Оклад педагогов в России следует увеличить минимум до двойного размера МРОТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по образованию Айрата Гибатдинова.

При этом, по его словам, все надбавки необходимо начислять сверх этой суммы.

Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам

Гибатдинов заметил, что нередко зарплата учителей оказывается даже ниже минимального размера оплаты труда. По его словам, это недопустимо и принижает значение деятельности педагогов. К тому же, добавил он, это снижает престиж профессии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России хотят ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ.

