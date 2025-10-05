В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ
Оклад педагогов в России следует увеличить минимум до двойного размера МРОТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по образованию Айрата Гибатдинова.
При этом, по его словам, все надбавки необходимо начислять сверх этой суммы.
Гибатдинов заметил, что нередко зарплата учителей оказывается даже ниже минимального размера оплаты труда. По его словам, это недопустимо и принижает значение деятельности педагогов. К тому же, добавил он, это снижает престиж профессии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России хотят ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР
- Столтенберг: НАТО чуть не распалась на встрече с Трампом в 2018 году
- Юрист: Новые правила взыскания долгов почти не затронут обычных россиян
- В Кузбассе более 150 горняков спасли после обрушения породы в шахте
- СМИ: ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов
- СМИ: Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
- Вучич: НАТО готовится к войне, Сербия пытается избежать конфликта
- В Совфеде призвали увеличить оклад педагогов до двойного размера МРОТ
- Уроженца Узбекистана арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма
- МО: За ночь ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru