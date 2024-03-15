Шаляпин и звезды шоу-бизнеса отведали пиццу из жареных насекомых
Дегустация блюд из насекомых прошла в одной из медицинских клиник Москвы. В ней поучаствовали звезды шоу-бизнеса, среди которых были певец Прохор Шаляпин, актер и кинорежиссер Михаил Багдасаров, лидер рок-группы «Пасаш» Павел Редько и другие.
Гостям предложили попробовать на вкус саранчу с лимонником, жареные куколки тутового шелкопряда, сверчков, хрустящих бамбуковых червей, печенье из сверчковой муки и другие экзотические блюда, рассказали НСН организаторы мероприятия.
По словам диетолога Марият Мухиной, ключевой особенностью насекомых является содержание «молекулы жизни» трегалозы – вещества, которое содержится в грибах и насекомых, помогая оставаться живыми много лет даже при полном отсутствии воды.
Трегалозу уже используют в пищевой и медицинской промышленности. «Трегалоза активирует аутофагию – процесс самоочищения клетки от денатурированного белка и продуктов распада клеток. Трегалоза уже сейчас используется для сохранения эмбрионов при ЭКО и органов при трансплантации», - отметила Мухина.
По словам доктора, в будущем трегалоза может войти в рацион миллионов людей, говорит Мухина.
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