В МВД советуют не указывать в соцсетях полные данные о себе
5 октября 202509:04
В социальных сетях рекомендуется не указывать полные данные о себе, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Это необходимо в целях безопасности. Речь идет о ФИО и дате рождения. Также в ведомстве советуют не публиковать номер телефона.
Для комфортного общения в интернете достаточно использовать только имя и фамилию.
Ранее ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: За ночь ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ
- Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке спасли
- Прохор Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель
- На фоне муниципальных выборов в Тбилиси прошли массовые беспорядки
- В МВД советуют не указывать в соцсетях полные данные о себе
- Патрушев заявил, что российская армия сильнее всех в мире
- СМИ: Конфликт на Украине распространится на страны НАТО
- В России могут ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ
- Жительница Ленобласти заставила мешавших ей строителей заниматься йогой
- Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан туристку смогли спустить вниз
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru