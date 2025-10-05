В МВД советуют не указывать в соцсетях полные данные о себе

Это необходимо в целях безопасности. Речь идет о ФИО и дате рождения. Также в ведомстве советуют не публиковать номер телефона.

Для комфортного общения в интернете достаточно использовать только имя и фамилию.

Ранее ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

