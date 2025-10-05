МО: За ночь ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ
5 октября 202510:34
За минувшую ночь 5 октября российские силы ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, по 11 украинских дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, пять — над Нижегородской. В МО уточнили, что еще по одному БПЛА ВСУ уничтожили над Брянским, Курским, Тульским и Тамбовским регионами, а также над Мордовией.
Ранее в Минобороны РФ объявили, что ночью 4 октября над страной сбили 117 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
