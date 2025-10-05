Уроженца Узбекистана арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма
В Москве арестовали уроженца Узбекистана Евгения Цоя (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигуранту предъявили обвинение по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным источника, мужчину задержали 5 августа. Согласно решению суда, он заключен под стражу до 5 ноября.
Отмечается, что дело касается событий 2022 года. По версии следствия, 45-летний фигурант участвовал в финансировании террористической деятельности через расчетный счет, связанный с ресурсом «Революция» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). На его имущество, в частности на квартиру в Москве, наложили арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
