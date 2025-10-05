Уроженца Узбекистана арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма

Фигуранту предъявили обвинение по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным источника, мужчину задержали 5 августа. Согласно решению суда, он заключен под стражу до 5 ноября.

Отмечается, что дело касается событий 2022 года. По версии следствия, 45-летний фигурант участвовал в финансировании террористической деятельности через расчетный счет, связанный с ресурсом «Революция» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). На его имущество, в частности на квартиру в Москве, наложили арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».