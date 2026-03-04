В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе хутора Григорьевка Белгородской области. Как пишет RT, об этом сообщили в Оперштабе региона.

Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона

Отмечается, что в результате атаки были ранены три мирных жителя - двое мужчин и женщина. Им оказывают медицинскую помощь.

«Транспортное средство уничтожено огнём», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местный житель умер после удара украинского БПЛА по машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
