«Определенные товары мы закупаем у Ирана довольно активно, это касается не только продовольствия. Например, газовые турбины мы закупаем, товары двойного значения. В этот конфликт ввязан не только Иран, с другими странами Персидского залива у нас тоже есть торгово-экономические отношения. Но все-таки это не такой большой масштаб, это не Турция, это не Китай. Арабские страны зачастую использовались как хаб, через них поставлялись товары по параллельному импорту. Проблемы коснутся не только России, логистические перебои будут, но это не так критично», - отметил он.

По его словам, основной объем внешней торговли России приходится на Китай, это 35-40%, дефицита товаров не будет.

«У нас основной объем торговли – 35-40% - это Китай. Я не вижу инфляционных всплесков и дефицита товаров. Возможно, с орехами будет проблема, но их можно купить у Египта. Базовые продукты питания Иран нам не поставляет, нет такой категории товара, который бы шел к нам исключительно из Ирана и стран региона. Дорожает тот товар, который оказывается в дефиците, этого не будет, рост возможен только в пределах инфляции. Я не исключаю, что ковры подорожают, но это не товар первой необходимости», - добавил собеседник НСН.

Удары Ирана по НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что выгодно России, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

