Путин: Ветераны СВО способны укрепить ряды МВД

Привлечение на службу ветеранов специальной военной операции - это один из важнейших вариантов пополнения личного состава полиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на коллегии МВД, он отметил, что благодаря боевому опыту, а также психологической и физической закалке, учатсники СВО «способны серьёзно укрепить ряды» ведомства.

«Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», - заключил глава государства.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году на аттестованные должности в ведомство было принято 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
