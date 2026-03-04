Путин: Ветераны СВО способны укрепить ряды МВД
Привлечение на службу ветеранов специальной военной операции - это один из важнейших вариантов пополнения личного состава полиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии МВД, он отметил, что благодаря боевому опыту, а также психологической и физической закалке, учатсники СВО «способны серьёзно укрепить ряды» ведомства.
«Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», - заключил глава государства.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году на аттестованные должности в ведомство было принято 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
