«Работая над этой постановкой, я пришел к выводу, что в театре ничего невозможно выделить, схватить и зафиксировать, постоянно какая-то иллюзорность, которая не подчиняется универсальным законам. Про это и постановка. Люди хотят что-то создавать, у них что-то получается, но тут же всё они сами могут и поломать. В спектакле мы рассказываем больше о театре 30-х годов, в котором кипела жизнь, поэтому у нас приводятся и выдержки из всяких партсобраний, как строить театр, про формализм, из речей Всеволода Мейерхольда есть пару реплик. Донкихотство присутствует в острых, переломных моментах истории. Ну и расплата тоже гарантирована», - заметил режиссер.

Он отметил, что Булгаков увидел в истории Сервантеса идею о бесполезности глобальных перемен.