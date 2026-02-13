«Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ

«Дон Кихот» расскажет о театре 1930-х годов, который строили и сами же ломали, а также о бесполезности глобальных перемен, заявил спецкору НСН режиссер Николай Азаров.

На исторической сцене МХТ имени Чехова состоялся пресс-показ спектакля «Дон Кихот». Главную роль исполнил Илья Козырев.

Режиссер-постановщик Николай Азаров рассказал спецкору НСН, каким получился спектакль по пьесе Михаила Булгакова, который в свою очередь вдохновился романом Мигеля де Сервантеса.

«Работая над этой постановкой, я пришел к выводу, что в театре ничего невозможно выделить, схватить и зафиксировать, постоянно какая-то иллюзорность, которая не подчиняется универсальным законам. Про это и постановка. Люди хотят что-то создавать, у них что-то получается, но тут же всё они сами могут и поломать. В спектакле мы рассказываем больше о театре 30-х годов, в котором кипела жизнь, поэтому у нас приводятся и выдержки из всяких партсобраний, как строить театр, про формализм, из речей Всеволода Мейерхольда есть пару реплик. Донкихотство присутствует в острых, переломных моментах истории. Ну и расплата тоже гарантирована», - заметил режиссер.

Он отметил, что Булгаков увидел в истории Сервантеса идею о бесполезности глобальных перемен.

«Михаил Булгаков писал пьесу в 30-х годах ХХ века. Переломные времена всегда для художника интересны. Во времена напряжения и опасности, я бы даже сказал, художественной, у человечества рождаются какие-то такие вещи, которые действительно о чем-то серьезном могут говорить, с точки зрения творчества и с точки зрения человеческой жизни. Булгаков увидел, что история Сервантеса рассказывает про безнадежность, бесполезность попыток даже что-то менять, и в его жизни тоже это присутствовало», - сказал он.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов впервые после выхода из колонии сыграет спектакль в марте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

