Россиянам назвали способы сэкономить до 20% семейного бюджета

Россияне могут уменьшить повседневные траты на 15-20%, если изменить потребительские привычки. Об этом «Газете.Ru» сообщила эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. По ее словам, экологичное потребление помогает не только сократить отходы, но и заметно снизить чек.

Первый принцип — отказаться от импульсивных покупок. По оценке эксперта, до 30% бюджета люди тратят на лишние товары. Она советует ходить в магазин со списком, не поддаваться акциям и не покупать впрок скоропортящиеся продукты. Второй принцип — сократить использование одноразовых вещей. В пересчете на объем крупная тара воды обходится почти в 2,5 раза дешевле, а установка фильтра стоит 2000-3000 рублей в год.

Третий принцип — покупать товары на развес или на разлив. Они в среднем на 20% дешевле упакованных. В качестве примера Лакустова привела гречку — около 45 рублей за 1 кг на развес против 70-80 рублей в упаковке. Также выгоднее выбирать сезонные и местные продукты, так как разница в цене с импортными может достигать 200-300%.

Еще один способ экономии — давать вещам вторую жизнь. Эксперт рекомендует продавать ненужные, но пригодные товары на специализированных площадках. По ее словам, таким образом можно вернуть существенную часть средств: один из примеров — продажа детских вещей на 150 тысяч рублей за год, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
