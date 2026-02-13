Россиянам назвали способы сэкономить до 20% семейного бюджета

Россияне могут уменьшить повседневные траты на 15-20%, если изменить потребительские привычки. Об этом «Газете.Ru» сообщила эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. По ее словам, экологичное потребление помогает не только сократить отходы, но и заметно снизить чек.

Первый принцип — отказаться от импульсивных покупок. По оценке эксперта, до 30% бюджета люди тратят на лишние товары. Она советует ходить в магазин со списком, не поддаваться акциям и не покупать впрок скоропортящиеся продукты. Второй принцип — сократить использование одноразовых вещей. В пересчете на объем крупная тара воды обходится почти в 2,5 раза дешевле, а установка фильтра стоит 2000-3000 рублей в год.