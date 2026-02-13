Психолог объяснила, почему мужчины чаще называют авторитетом мать, а не жену

Психолог Ирина Медведева в беседе с aif.ru заявила, что более тесная связь мужчин с матерями, чем с супругами, может быть связана с изменением характера семейных отношений. Согласно опросу, 31% мужчин считают главным авторитетом мать, 26% — жену, еще 8% назвали детей.

По словам Медведевой, в своей практике она нередко сталкивается с тем, что мужчины поддерживают более доверительные отношения с матерью, чем с супругой. При этом они могут быть близки с детьми, но не чувствовать душевной связи с женой.