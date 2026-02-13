Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО

Олега Эйдельштейна, сына Владимира Жириновского, не допустили на «Жириновские чтения», которые прошли в МГИМО. В ЛДПР сообщили «Газете.Ru», что причиной стал пропускной режим, действовавший на площадке.

В партии заявили, что Эйдельштейн не прошел обязательную регистрацию и, по их мнению, делает это намеренно. В пресс-службе отметили, что на подобных мероприятиях всегда действует контроль доступа по соображениям безопасности, и подчеркнули, что площадка не является «проходным двором».