Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
Олега Эйдельштейна, сына Владимира Жириновского, не допустили на «Жириновские чтения», которые прошли в МГИМО. В ЛДПР сообщили «Газете.Ru», что причиной стал пропускной режим, действовавший на площадке.
В партии заявили, что Эйдельштейн не прошел обязательную регистрацию и, по их мнению, делает это намеренно. В пресс-службе отметили, что на подобных мероприятиях всегда действует контроль доступа по соображениям безопасности, и подчеркнули, что площадка не является «проходным двором».
В ЛДПР также выразили мнение, что сын политика посещает такие события не для того, чтобы почтить память отца, а для создания информационного повода.
По словам представителей партии, подобная ситуация повторяется от мероприятия к мероприятию и связана с игнорированием установленных правил входа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе
- Два месяца учебы — и 500 тысяч: Почему россияне меняют профессии
- Мединский - и точка: Как «слишком жесткий» переговорщик повлияет на Украину
- Психолог объяснила, почему мужчины чаще называют авторитетом мать, а не жену
- Telegram ни при чем: Разработчик сайта Кремля объяснил новый сбой в Рунете
- Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ
- Россиянам назвали способы сэкономить до 20% семейного бюджета
- «Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ
- Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
- ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru