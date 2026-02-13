Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ

Если человек уже заболел, необходимо соблюдать несколько правил. Врач рекомендовал пить 1,5-2,5 л жидкости в день, чтобы поддерживать слизистые оболочки и помогать организму выводить токсины.

Также он советует отдавать предпочтение легкой пище — бульонам, овощам и фруктам, соблюдать строгий покой, так как физическая нагрузка в остром периоде ослабляет иммунный ответ, передает «Радиоточка НСН».

