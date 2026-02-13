Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ
Обильное питье, легкое питание и покой помогают быстрее восстановиться при гриппе, ОРВИ и бронхите. Об этом NEWS.ru сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
По его словам, одними таблетками инфекцию вылечить нельзя, поскольку препараты в основном снимают симптомы, но не заменяют собственные защитные силы организма. Он отметил, что важную роль в профилактике тяжелого течения болезни играет вакцинация, особенно от гриппа.
Если человек уже заболел, необходимо соблюдать несколько правил. Врач рекомендовал пить 1,5-2,5 л жидкости в день, чтобы поддерживать слизистые оболочки и помогать организму выводить токсины.
Также он советует отдавать предпочтение легкой пище — бульонам, овощам и фруктам, соблюдать строгий покой, так как физическая нагрузка в остром периоде ослабляет иммунный ответ, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru