Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ

Обильное питье, легкое питание и покой помогают быстрее восстановиться при гриппе, ОРВИ и бронхите. Об этом NEWS.ru сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По его словам, одними таблетками инфекцию вылечить нельзя, поскольку препараты в основном снимают симптомы, но не заменяют собственные защитные силы организма. Он отметил, что важную роль в профилактике тяжелого течения болезни играет вакцинация, особенно от гриппа.

Если человек уже заболел, необходимо соблюдать несколько правил. Врач рекомендовал пить 1,5-2,5 л жидкости в день, чтобы поддерживать слизистые оболочки и помогать организму выводить токсины.

Также он советует отдавать предпочтение легкой пище — бульонам, овощам и фруктам, соблюдать строгий покой, так как физическая нагрузка в остром периоде ослабляет иммунный ответ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
