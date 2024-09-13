Артемий Лебедев заявил, что нейросети могут заменить провинциальных журналистов

В России действительно снизился спрос на людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

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По его словам, это, например, «провинциальные бессмысленные журналисты».

«Они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», - сказал он.

Лебедев также добавил, что на журналистов, которые умеют писать сценарии и вдумчивые тексты, спрос наоборот весьма высокий.

Ранее народная артистка РФ Надежда Бабкина на 10-м Петербургском форуме объединённых культур спела с роботом Арди песню «Родина моя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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