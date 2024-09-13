Артемий Лебедев заявил, что нейросети могут заменить провинциальных журналистов

По его словам, это, например, «провинциальные бессмысленные журналисты».

«Они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», - сказал он.

Лебедев также добавил, что на журналистов, которые умеют писать сценарии и вдумчивые тексты, спрос наоборот весьма высокий.

Ранее народная артистка РФ Надежда Бабкина на 10-м Петербургском форуме объединённых культур спела с роботом Арди песню «Родина моя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

