«Ради имиджа»: В Союзе журналистов Москвы не поверили в успех «Чтива» от Минаева
Россияне редко читают печатную прессу, так как ее негде купить, поэтому выпуск журнала - больше имиджевая история, сказал НСН Павел Гусев.
В России печатная пресса находится в тяжелом положении, так как реализуется только в супермаркетах, киосков с прессой практически не осталось, сказал НСН председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев.
Писатель Сергей Минаев ранее сообщил о запуске нового глянцевого журнала «Чтиво». По его словам, получился, «как говорили в советское время, классический толстый журнал», в котором будут писать про большие исторические процессы и современную жизнь. Первый номер в бумажном виде выйдет в начале декабря. Гусев усомнился в успехе глянца от Минаева, так как россияне стали реже читать печатные издания.
«Печатная пресса и глянец в России сегодня находятся в тяжелом положении. Перспектив очень мало, если журнал не раскрученный. Самое главное – не талантливый коллектив и руководитель, даже не деньги. Самое главное – как этот журнал донести до своих читателей. Дело в том, что сегодня практически рухнула киосковая сеть, где продавалась бумажная пресса, остались немножко супермаркеты и все. Это одна из самых главных проблем. Наш народ в принципе меньше стал читать бумагу, а если и читает что-то такое, то тянется к уже известным оставшимся брендам», - сказал собеседник НСН.
По его словам, глянец – больше имиджевая история, нежели способ заработать деньги.
«Реклама на сайте, конечно, дороже, чем в глянце. За рекламой идут только в те журналы, которые уже раскручены, где есть тиражи, бренд и имя. Некоторые издания продолжают выпускаться в бумажном виде только потому, что они выпускаются уже давно. Немаловажный фактор заключается в том, что у многих глянцевых изданий есть спонсор. Зачастую это больше имиджевая история», - отметил Гусев.
Ранее стилист и эксперт моды Владислав Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что возрождение глянцевых изданий в России предоставит работу людям разных профессий и поможет развитию модной индустрии.
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