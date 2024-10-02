На смену Vogue: Лисовец призвал российские бренды помогать в возрождении глянца

Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», которое является дочерним предприятием холдинга «Газпром-Медиа», запустит глянцевый журнал, сообщила РБК замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки. Главным редактором нового издания станет стилист Алеко Надирян, который ранее работал в ГУМе, ЦУМе, Fendi и Moncler. В качестве героев планируют привлекать представителей поп-культуры и блогеров. Печатная версия будет выходить шесть раз в год, планируется, что тираж составит пять тысяч экземпляров. Лисовец допустил, что новый подобный журнал сможет привлечь внимание российской аудитории.

«Сегодня в России осталось буквально три-четыре издания, которые были с нами 20-30 лет, остальные исчезли. Глянец находится в стадии возрождения, анализировать мы будем через полтора-два года. Журналы появляются. Думаю, хорошо сделанный продукт сможет занять место ушедших глянцевых изданий про моду, образ жизни, статус, отдых. Людей, интересующихся красивой жизнью, много, а красивых помощников для получения информации у них нет», - заявил он.

По словам собеседника НСН, подспорьем для нового российского глянца могли бы стать бренды, многие из которых также только возрождаются.

«Журнал выбирает свою аудиторию, он не издается просто так. Любое издание должно выживать. Поэтому нужны интервью с известными людьми, которые всегда были интересны. Российские бренды должны помогать глянцевым журналам. Сегодня сегмент люксовых брендов в России очень сильно просел, отсутствует. Российских люксовых брендов пока нет. Если бы все это начало зарождаться вместе, получилось бы симпатично», - допустил Лисовец.