«Кругозор и тренды»: Треть россиян снимает стресс с помощью глянцевых журналов

Еще 35% опрошенных в возрасте 25–45 лет признались, что читают журналы, чтобы снять стресс и отвлечься от проблем. Кроме того, 30% читающих глянец заявили, что делают это для того, чтобы узнать новости поп-культуры. Еще 15% россиян читают журналы потому, что интересуются жизнью звезд и любят читать интервью с ними.

В исследовании отмечается, что 42% читающих глянец уверены, что это расширяет их кругозор, еще 32% видят пользу в знакомстве с мировой модой и трендами.

Негативно же к глянцу относятся 15% мужчин и 9% женщин.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, напоминает RT.

