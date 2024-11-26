«Кругозор и тренды»: Треть россиян снимает стресс с помощью глянцевых журналов
Большая часть россиян не читают глянцевые журналы (71% мужчин и 69% женщин), говорится в исследовании онлайн-кинотеатра Kion, которое проели к выходу сериала «Первый номер».
Еще 35% опрошенных в возрасте 25–45 лет признались, что читают журналы, чтобы снять стресс и отвлечься от проблем. Кроме того, 30% читающих глянец заявили, что делают это для того, чтобы узнать новости поп-культуры. Еще 15% россиян читают журналы потому, что интересуются жизнью звезд и любят читать интервью с ними.
В исследовании отмечается, что 42% читающих глянец уверены, что это расширяет их кругозор, еще 32% видят пользу в знакомстве с мировой модой и трендами.
Негативно же к глянцу относятся 15% мужчин и 9% женщин.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru