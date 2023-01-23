«Глянец и палатки»: Перспектива появления ларьков у ТЦ смутила бизнес
Трафик – это не природное явление, а тонкая и ранимая вещь, на которую могут негативно повлиять любые нововведения, объяснил в эфире НСН Олег Войцеховский.
Размещать палатки у торговых центров нельзя без согласия самих ТЦ, заявил в интервью НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее предложил организовать нестационарную торговлю у торговых центров. По данным «Российской газеты», речь идет о павильонах, киосках, лотках и автолавках у входа в крупные ТЦ, которые должны помочь фермерам.
«Эти вопросы надо решать в каждом случае индивидуально. Без привлечения торговых центров здесь ничего не получится. Первое, что здесь надо делать, это спрашивать торговый центр: видите ли вы здесь, перед собой нестационарную торговлю? Если видите, то как? Если не видите, и это будет снижать продажи внутри, это категорически нельзя делать. Мы этого просто не допустим, у нас есть хороший опыт работы с региональными властями. У нас есть пакет предложений, который должен снять остроту ситуации», - сказал Войцеховский.
По его словам, палатки у входа в ТЦ могут снизить трафик, который не является «природной вещью».
«Представьте себе картину: глянцевый фасад, внутри ТЦ особая атмосфера для покупателей и очень жесткие правила для всех арендаторов, а перед торговым центром стоят объекты совершенно другого уровня. Даже, если они будут стремиться сделать себя аккуратными и чистенькими, это не будет дотягивать до уровня, за которым люди приходят в ТЦ. Трафик – это не природная вещь, присущая этому месту, и он всегда есть. Это очень тонкая и ранимая штука. Если появится что-то, что туда естественно не вписывается, трафик начнет падать, и малые и средние предприниматели, которые находятся в торговом центре, будут испытывать проблемы и задавать вопросы, почему наши денежные потоки отвлекают те, кто встал снаружи совершенно на других условиях», - заключил собеседник НСН.
Ранее Олег Войцеховский говорил НСН, что российские торговые центры не испытывают проблем с арендой на фоне ухода западных компаний.
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