Россиянкам рассказали о неожиданном противопоказании для загара

«При таком заболевании точно нельзя греться в банях и саунах, и загорать, а также проводить массаж и физиотерапевтическое лечение ниже талии», - указала эксперт.

По её словам, миома является одной из весьма неожиданных причин, по которой может быть противопоказан загар. Дело в том, что избыток ультрафиолетового излучения подавляет иммунный ответ организма. В результате повышаются риски роста опухолей, в том числе доброкачественных, которой и является миома.

Афанасьева отметила, что это вовсе не означает, что всё лето следует сидеть тени. При данном диагнозе находиться на пляже лучше в безопасные часы, избегая периода слишком активного солнца - с 11:00 до 16:00. Кроме того, купание в морской воде, полезно при гинекологических заболеваниях.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева заявила «Радиоточке НСН», что людям с белой кожей, особенно рыжим, категорически запрещено загорать.