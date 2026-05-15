Россиянкам рассказали о неожиданном противопоказании для загара
Многие пацентки не догадываются о наличие у них миомы матки, так как болезнь часто протекает бессимптомно. Об этом сайту aif.ru заявила врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева.
«При таком заболевании точно нельзя греться в банях и саунах, и загорать, а также проводить массаж и физиотерапевтическое лечение ниже талии», - указала эксперт.
По её словам, миома является одной из весьма неожиданных причин, по которой может быть противопоказан загар. Дело в том, что избыток ультрафиолетового излучения подавляет иммунный ответ организма. В результате повышаются риски роста опухолей, в том числе доброкачественных, которой и является миома.
Афанасьева отметила, что это вовсе не означает, что всё лето следует сидеть тени. При данном диагнозе находиться на пляже лучше в безопасные часы, избегая периода слишком активного солнца - с 11:00 до 16:00. Кроме того, купание в морской воде, полезно при гинекологических заболеваниях.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева заявила «Радиоточке НСН», что людям с белой кожей, особенно рыжим, категорически запрещено загорать.
