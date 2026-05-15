Россиян предупредили об ускоренном старении из-за употребления алкоголя
Содержащийся в спиртных напитках этанол явояется универсальным ядом, работающим на клеточном уровне. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Независимой наркологической гильдии, нарколог Руслан Исаев.
По его словам, в этой связи опасен не какой-то определённый напиток, а употребление алкоголя в целом. По его словам, спиртные напитки влияют буквально на все органы и системы, в том числе печень, сосуды, и мозг.
Исаев предупредил, что злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают «ускоренное биологическое старение».
«Вне зависимости от того, пьете ли вы вино, пиво или водку, этанол запускает в организме одни и те же разрушительные механизмы», - заключил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что сегодня молодёжь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности.
