Россиян предупредили об ускоренном старении из-за употребления алкоголя

По его словам, в этой связи опасен не какой-то определённый напиток, а употребление алкоголя в целом. По его словам, спиртные напитки влияют буквально на все органы и системы, в том числе печень, сосуды, и мозг.

Исаев предупредил, что злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают «ускоренное биологическое старение».

«Вне зависимости от того, пьете ли вы вино, пиво или водку, этанол запускает в организме одни и те же разрушительные механизмы», - заключил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что сегодня молодёжь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности.

