Экс-главу Белгородской области Гладкова наградили Орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Как пишет RT, об этом заявил замполномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин.

Бывшего главу Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы

По его словам, Гладков был удостоен Ордена Александра Невского.

Ранее Еремин заявил, что Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Об отставках Гладкова и Богомаза стало известно 13 мая. Исполнять их обязанности были временно назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук, соответственно.

ФОТО: соцсети
