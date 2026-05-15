Экс-главу Белгородской области Гладкова наградили Орденом Александра Невского
15 мая 202615:19
Алексей Филимонов
Российский лидер Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Как пишет RT, об этом заявил замполномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин.
По его словам, Гладков был удостоен Ордена Александра Невского.
Ранее Еремин заявил, что Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Об отставках Гладкова и Богомаза стало известно 13 мая. Исполнять их обязанности были временно назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук, соответственно.
