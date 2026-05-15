СМИ: Маркетплейсы потеряли пользователей из-за блокировки VPN

Уточняется, что мобильный трафик в апреле по отношению к марту снизился у «Авито» на 1,5%, Ozon и «Яндекс Маркет» потеряли по 3%. Самый большой спад у Wildberries - 10%.

«В деньгах же отрасль от ограничений уже могла недосчитаться до 7 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Что касается десктопного трафика, то здесь снижение фиксируется только у Wildberries - на 6%. У Ozon, «Авито» и «Яндекс Маркета» он, наоборот, вырос - на 1%, 2% и 26%, соответственно.

Ранее председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости VPN «для дела», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

