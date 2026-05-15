Эксперт добавил, что в среднем в год выходит около пятисот голливудских фильмов, но в российский прокат попадает не больше шестидесяти, так как без рекламной поддержки сборы сильно проседают. Потенциал любого голливудского фильма оценивается Ассоциацией не более чем в 10% от того, что они могли бы заработать, имея официального дистрибьютора в России.

Главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев рассказал НСН, что юридическая компания «Самойлов», которая и рассылает предупреждения от имени Warner Bros., действительно представляет интересы кинокомпании.

«Это может перерасти в судебные иски и дальнейшие разбирательства в суде, потому что у юридической компанией "Самойлов", как мы проверили, имеется доверенность от Warner Bros. напрямую. Она легитимна и может представлять интересы компании на территории РФ. Помимо этого, кинотеатры и представители отрасли ссылаются на то, что США, где находится компания Warner Bros., входит в список недружественных стран, тем не менее, все ограничения и параллельный импорт, который был введен для товаров, не касается контента, не касается кино, поэтому до сих пор продолжается защита авторских прав, в том числе и зарубежных правообладателей. Можно предполагать, что будет штраф или какие-то другие санкции. Там достаточно серьезные суммы могут потребовать с кинотеатра. Другой вопрос, как эти суммы будут потом из России поступать правообладателю», — пояснил собеседник НСН.

При этом Фазлыев добавил, что риски зависят от того, какая площадка этим занимается, в каком формате она представляет фильм, так как некоторые кинотеатры не показывают контент напрямую, а пытаются как-то его зашифровать.

