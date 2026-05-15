Худруком-директором Ансамбля народного танца им. Моисеева стал Александр Тихонов
Народный артист РФ Александр Тихонов был назначен художественным руководителем-директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Об этом в своём канале в «Максе» заявила глава Минкульта Ольга Любимова.
По её словам, Елена Щербакова, занимавшая этот пост с 2011 года, переходит на почетную должность президента ансамбля и продолжит активно участвовать в его жизни.
«Выражаем Елене Александровне глубокую благодарность за многолетнюю плодотворную работу... и значительный вклад в сохранение и развитие творческих традиций легендарного коллектива», - добавила министр.
Ранее президент Владимир Путин присвоил народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя Труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиян предупредили об ускоренном старении из-за употребления алкоголя
- Худруком-директором Ансамбля народного танца им. Моисеева стал Александр Тихонов
- Путин заявил о росте ВВП России в марте на 1,8%
- «Грязь и мерзость!»: Познер объяснил уход с концерта комика-иноагента Слепакова
- Организатор конкурса красоты рассказала, как выглядеть дорого в дешевом платье
- Включение темы ДТП в «Разговоры о важном» сочли недостаточной мерой
- Россиян предупредили о смертельной опасности нелегальных БАДов
- Россиянам рассказали о положенных при сокращении штата выплатах
- Просто бизнес: Кто в России поощряет оборот нелегальных БАДов
- Телеграм: «Сармат», новые врио и омбудсмен, Трамп в КНР