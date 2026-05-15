Худруком-директором Ансамбля народного танца им. Моисеева стал Александр Тихонов

Народный артист РФ Александр Тихонов был назначен художественным руководителем-директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Об этом в своём канале в «Максе» заявила глава Минкульта Ольга Любимова.

Двойной резонанс: Хабенский и Безруков возглавили главные театры России

По её словам, Елена Щербакова, занимавшая этот пост с 2011 года, переходит на почетную должность президента ансамбля и продолжит активно участвовать в его жизни.

«Выражаем Елене Александровне глубокую благодарность за многолетнюю плодотворную работу... и значительный вклад в сохранение и развитие творческих традиций легендарного коллектива», - добавила министр.

Ранее президент Владимир Путин присвоил народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя Труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:НазначениеКультураМинкультуры

Горячие новости

Все новости

партнеры