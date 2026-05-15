Аллерголог призвал россиян не приносить сирень домой

Сирень содержит множество опасных веществ, поэтому лучше не хранить ее в спальне, заявил НСН Владимир Болибок.

Лепестки сирени могут стать причиной аритмии, а ее запах способен вызывать мигрени и головную боль, поэтому такой цветок должен находиться только в хорошо проветриваемом помещении, а не там, где спят люди, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

Сирень может быть опасна для детей и животных, так как в коре, листьях и семенах растения содержатся вещества, которые в больших количествах способны вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Болибок назвал и другие риски при взаимодействии с растением.

«Сирень содержит вещества, которые могут оказывать раздражающее действие на кожу человека. Также вместе с соком может выделяться сиренгин — это опасное вещество. Я знаю историю, как девушка по старой примете собрала целый букет пятилистной сирени, а чтобы стать счастливой, пятый лепесток надо обязательно съесть. Она ими объелась, пришлось вызывать скорую и оказывать помощь, поскольку случилась сердечная аритмия. Еще один фактор — это резкий запах цветка. Он может вызвать и головную боль, и мигрень у людей, восприимчивых к запахам. Поэтому, лучше дома не ставить это растение в спальне, где кто-то будет спать, а лучше куда-нибудь в хорошо проветриваемое помещение», — указал он.

Ранее Болибок предупредил НСН, как справиться с аллергией на пыльцу березы.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
