Лепестки сирени могут стать причиной аритмии, а ее запах способен вызывать мигрени и головную боль, поэтому такой цветок должен находиться только в хорошо проветриваемом помещении, а не там, где спят люди, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.



Сирень может быть опасна для детей и животных, так как в коре, листьях и семенах растения содержатся вещества, которые в больших количествах способны вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Болибок назвал и другие риски при взаимодействии с растением.