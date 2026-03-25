Сюжет развернется в 2000 году и расскажет историю мальчика Игоря (Данила Харенко), который живет вместе с мамой (Юлия Пересильд) и отчимом (Евгений Стычкин). Однажды его папа-космонавт (Сергей Безруков) дарит сыну собачу по имени Лида, которая тоже летала космос. Питомец оказывается волшебным и знакомит главного героя с его возможными версиями из будущего. Старшие версии Игоря предупреждают его о страшной трагедии – его отец погибнет во время следующего запуска ракеты. Игорю предстоит предотвратить это. Сангаджиев заметил, что теме семьи в картине уделяется особое внимание.

«Наверное, хочется поговорить без каких-то скрываний о вещах, которые происходят в жизни у реальных и разных живых людей. Родители бывают разные, они могут по-разному себя вести. Что скрывать, есть полные семьи, есть неполные. Бывает, что родители в разводе. В целом это история про семью, про обретение смыслов внутри и про веру, что завтра будет лучше, чем вчера», - сказал он.

По ходу развития истории юному Игорю предстоит познакомиться с тремя своими возможными взрослыми личностями. Мальчик понимает, что в зависимости от своих действий в настоящем может стать как бизнесменом, так и криминальным авторитетом. Режиссер картины подчеркнул, что на воплощение такого сюжета в кино подтолкнула сама жизнь.

«Мне кажется, это такой ежедневный вопрос: что бы я изменил, чтобы было лучше или хуже, по-другому, и что сделать, чтобы быть счастливым. Мы между этими вопросами существуем, поэтому такая история, как в нашем фильме, кажется само собой разумеющейся. Я задаю себе такие вопросы каждый день: чтобы я сделал, чтобы что-то было лучше, успешнее, круче», - заявил он.