О семье и смыслах: Режиссёр «Космической собаки Лиды» поставил «вечные» вопросы

Фильм «Космическая собака Лида» - не просто откровенный разговор о влиянии семьи на формирование личности, но и попытка найти ответ на вечный вопрос: «Что было бы, если», рассказал НСН режиссер Евгений Сангаджиев.

Фильм «Космическая собака Лида» представит зрителю фантастическое допущение, основанное на простом «что было бы, если», а с такими вопросами время от времени сталкивается каждый человек, сказал специальному корреспонденту НСН режиссер картины Евгений Сангаджиев. Этот проект стал для него полнометражным дебютом.

Сюжет развернется в 2000 году и расскажет историю мальчика Игоря (Данила Харенко), который живет вместе с мамой (Юлия Пересильд) и отчимом (Евгений Стычкин). Однажды его папа-космонавт (Сергей Безруков) дарит сыну собачу по имени Лида, которая тоже летала космос. Питомец оказывается волшебным и знакомит главного героя с его возможными версиями из будущего. Старшие версии Игоря предупреждают его о страшной трагедии – его отец погибнет во время следующего запуска ракеты. Игорю предстоит предотвратить это. Сангаджиев заметил, что теме семьи в картине уделяется особое внимание.

«Наверное, хочется поговорить без каких-то скрываний о вещах, которые происходят в жизни у реальных и разных живых людей. Родители бывают разные, они могут по-разному себя вести. Что скрывать, есть полные семьи, есть неполные. Бывает, что родители в разводе. В целом это история про семью, про обретение смыслов внутри и про веру, что завтра будет лучше, чем вчера», - сказал он.

По ходу развития истории юному Игорю предстоит познакомиться с тремя своими возможными взрослыми личностями. Мальчик понимает, что в зависимости от своих действий в настоящем может стать как бизнесменом, так и криминальным авторитетом. Режиссер картины подчеркнул, что на воплощение такого сюжета в кино подтолкнула сама жизнь.

«Мне кажется, это такой ежедневный вопрос: что бы я изменил, чтобы было лучше или хуже, по-другому, и что сделать, чтобы быть счастливым. Мы между этими вопросами существуем, поэтому такая история, как в нашем фильме, кажется само собой разумеющейся. Я задаю себе такие вопросы каждый день: чтобы я сделал, чтобы что-то было лучше, успешнее, круче», - заявил он.
В свою очередь актриса Юлия Пересильд рассказала журналистам, что в новом фильме сыграла простую женщину, которая переживает о судьбе сына.

«Я сыграла маму главного героя. Она боится за своего сына, как все нормальные мамы. Плюс еще беременна, боится за следующего ребенка, который у нее уже в животе. Это простая женщина, которая не очень знает, как правильно поговорить, не очень знает, как добиться того, чего хочется. Она паникует, плачет, она эмоциональна. У меня здесь совершенно маленькая роль. Согласилась на всю эту прекрасную историю, потому что здесь есть главное – режиссер», - отметила актриса.

Также в фильме, который выходит в российский прокат с 26 марта, можно будет увидеть Евгения Ткачука, Александру Бортич, Алексея Макарова и многих других, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинотеатрФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры