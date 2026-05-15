«Для рынка это не катастрофа, нет риска, что россияне останутся без мороженого. Россияне точно не останутся без мороженого. Остальное - это личные дела конкретной компании, мы об этом даже не в курсе. У нас сегодня открываются новые фабрики, например, новая высокотехнологичная фабрика мороженого «Белая Долина» в Энгельсе была открыта в этом году. Другие фабрики увеличивают объемы производства. Без мороженого никто не останется. Белоруссия тоже, как говорится, нам поможет в этом смысле», - отметил он.

По его словам, производить мороженое в России по-прежнему выгодно, но не стоит забывать про сезонность продукта.

«В России сегодня очень выгодно производить мороженое. Конечно, все зависит от погодных условий на 50%, спады продаж бывают. У нас была очень снежная зима, люди в магазины даже не ходили. Поэтому мы видим падение на 12% за три месяца, лето эту ситуацию исправит, как всегда», - заключил собеседник НСН.

Ранее белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

