Лето поможет: Производители мороженого опровергли волну банкротств
Геннадий Яшин заявил НСН, что некоторые производители имеют локальные проблемы, но открываются и новые фабрики.
В продаже мороженого успех на 50% зависит от погоды, после зимы фиксируется спад, который исправится летней жарой, заявил НСН директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.
Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена обанкротить четыре ключевых компании алтайского производителя мороженого «Русский холод», пишет «Коммерсант». Совокупный долг четырех основных компаний «Русского холода» по итогам 2025 года превысил 12,5 млрд руб. следует из СПАРК. Яшин назвал это локальной проблемой.
«Для рынка это не катастрофа, нет риска, что россияне останутся без мороженого. Россияне точно не останутся без мороженого. Остальное - это личные дела конкретной компании, мы об этом даже не в курсе. У нас сегодня открываются новые фабрики, например, новая высокотехнологичная фабрика мороженого «Белая Долина» в Энгельсе была открыта в этом году. Другие фабрики увеличивают объемы производства. Без мороженого никто не останется. Белоруссия тоже, как говорится, нам поможет в этом смысле», - отметил он.
По его словам, производить мороженое в России по-прежнему выгодно, но не стоит забывать про сезонность продукта.
«В России сегодня очень выгодно производить мороженое. Конечно, все зависит от погодных условий на 50%, спады продаж бывают. У нас была очень снежная зима, люди в магазины даже не ходили. Поэтому мы видим падение на 12% за три месяца, лето эту ситуацию исправит, как всегда», - заключил собеседник НСН.
Ранее белорусский «Минский хладокомбинат №2» поставил в Россию около 30 тонн пломбира со вкусом драника. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Маркетплейсы потеряли пользователей из-за блокировки VPN
- «Без спонсора никак»: Во сколько обходится подготовка к конкурсу красоты
- Аллерголог призвал россиян не приносить сирень домой
- Лето поможет: Производители мороженого опровергли волну банкротств
- Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином конфликт на Украине
- Россиянкам рассказали о неожиданном противопоказании для загара
- Экс-главу Белгородской области Гладкова наградили Орденом Александра Невского
- Россиян предупредили об ускоренном старении из-за употребления алкоголя
- Худруком-директором Ансамбля народного танца им. Моисеева стал Александр Тихонов
- Путин заявил о росте ВВП России в марте на 1,8%