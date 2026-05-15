Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином конфликт на Украине
15 мая 202615:56
Алексей Филимонов
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждался конфликт на Украине. ОБ этом сообщает RT.
По его словам, и он, и председатель КНР, хотят увидеть его урегулирование.
«Мы это обсудили... Это конфликт, урегулирование которого мы хотим увидеть», - сказал глава Белого дома журналистам, не раскрыв подробности.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил завершении подготовки к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
