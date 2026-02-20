Марк Эйдельштейн снялся в англоязычном байопике о Роберте Капе
Российский актер Марк Эйдельштейн, получивший широкую известность после фильма «Анора», удостоенного «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, исполнил свою первую полностью англоязычную роль. Он сыграл в картине «Becoming Capa» («Стать Капой»), посвященной истории военного фотографа Роберта Капы.
Лента рассказывает о судьбе Капы, настоящее имя которого Эндре Фридман, и его соратницы — немецкой журналистки Герды Таро. Их работы, сделанные во время Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны, оказали значительное влияние на развитие фотожурналистики.
Создатели называют проект историей любви и смелости на фоне политических потрясений 1930-х годов. В центре сюжета — как профессиональный путь пары, работавшей в зонах боевых действий, так и личные отношения, а также превращение молодого эмигранта из Венгрии в известного военного корреспондента.
Роль Герды Таро исполнила Эстер Макгрегор. В настоящее время работа над фильмом продолжается на стадии постпродакшена в Лондоне, передает «Радиоточка НСН».
