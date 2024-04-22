От «Волшебника» до «Грома»: ММКФ бьет рекорды за спиной Голливуда

ГРОМ, «БОБРЫ» И РЭП

Первый ММКФ состоялся в 1935 году, и он считается вторым старейшим в мире кинофестивалем после Венецианского. В этом году председателем жюри основного конкурса стал исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон. В основной программе 10 фильмов, из которых российский только один. Картине «Пришелец» Ивана Соснина предстоит конкурировать за главный приз с фильмами режиссеров из Германии, Австрии, Румынии (два фильма), Болгарии, Ирана, Турции, Бангладеш и Мексики.

В рамках ММКФ пройдет 18 программ, включая четыре конкурсные. В их числе, в частности, хоррорно-триллерные «Дикие ночи» и вполне себе привычные «Русские премьеры». На церемонии открытия засветился культурный бомонд от Ольги Бузовой с Тиной Канделаки до министра культуры Ольги Любимовой. Ведущим церемонии выбрали Безрукова, однако, по признанию очевидцев, его затмили шутки президента ММКФ Никиты Михалкова про гроб, футбол и таможню.

Фестиваль стартовал 19 апреля и в его рамках уже показали несколько фильмов, заинтересовавших экспертов. Мексиканское роуд-муви «Открытое небо» приехало в Москву после Венеции и Торонто. Американскую черно-белую комедию Майка Чеслика «Сотни бобров» назвали наследием Чарли Чаплина и Бастера Китона. А режиссер Станислав Сорокин представил док «Нелюбимка» об уральском рэпере Niletto, известного по хиту «Любимка».

«Несколько лет назад мы со Стасом, занимаясь совершенно другими профессиями, поняли, что всю нашу жизнь мы любим кино и хотим связать себя с ним. Тогда появилась идея снять документальный фильм про наших друзей – Андрея Попова и Данила Прыткова, которые теперь всем известны как коллектив Niletto», - пояснил продюсер фильма Николай Тисенко. При этом в 2023 году на ММКФ показали музыкальный документальный фильм совсем другого жанра. Это была картина «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».

Эксперты считают главной премьерой фестиваля продолжение фильма «Майор Гром», о котором рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Однако Тина Канделаки указала на другую картину.

«Голые плечи, декольте, развевающиеся платья и шикарные мужчины, которых пусть и было немного, но самые шикарные точно в нашей компании «Газпром-Медиа Холдинг» (…) Мы впервые таким большим десантом пришли на Московский кинофестиваль, и это прекрасное начало нашего большого пути в российском кинематографе. В этом году нашими премьерами, включая самую главную и громкую — "Волшебник Изумрудного города", всей индустрии мы дадим понять, что пришли сюда всерьез и надолго. Для нас это большой вызов сделать кино более модным и современным и задать новую планку в качестве самого продукта», - поведала Тина Гивиевна.