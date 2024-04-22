От «Волшебника» до «Грома»: ММКФ бьет рекорды за спиной Голливуда
Михалков объяснил, чем ММКФ лучше «колониальных» фестивалей, Собчак погрустила о Николсоне с Тарантино, а эксперты ждут премьеру нового «Майора Грома».
Внимание киноэкспертов, публики и светских персонажей в эти дни приковано к 46-му Московскому международному кинофестивалю, собравшему в 2024 году 240 фильмов из 56 стран.
Главными героями церемонии открытия стали Никита Михалков и Сергей Безруков. Фильмом открытия ММКФ выбрали мексиканскую картину «Открытое небо», а закроет его российский блокбастер «Майор Гром: Игра», которому пророчат миллиардные сборы в прокате.
ГРОМ, «БОБРЫ» И РЭП
Первый ММКФ состоялся в 1935 году, и он считается вторым старейшим в мире кинофестивалем после Венецианского. В этом году председателем жюри основного конкурса стал исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон. В основной программе 10 фильмов, из которых российский только один. Картине «Пришелец» Ивана Соснина предстоит конкурировать за главный приз с фильмами режиссеров из Германии, Австрии, Румынии (два фильма), Болгарии, Ирана, Турции, Бангладеш и Мексики.
В рамках ММКФ пройдет 18 программ, включая четыре конкурсные. В их числе, в частности, хоррорно-триллерные «Дикие ночи» и вполне себе привычные «Русские премьеры». На церемонии открытия засветился культурный бомонд от Ольги Бузовой с Тиной Канделаки до министра культуры Ольги Любимовой. Ведущим церемонии выбрали Безрукова, однако, по признанию очевидцев, его затмили шутки президента ММКФ Никиты Михалкова про гроб, футбол и таможню.
Фестиваль стартовал 19 апреля и в его рамках уже показали несколько фильмов, заинтересовавших экспертов. Мексиканское роуд-муви «Открытое небо» приехало в Москву после Венеции и Торонто. Американскую черно-белую комедию Майка Чеслика «Сотни бобров» назвали наследием Чарли Чаплина и Бастера Китона. А режиссер Станислав Сорокин представил док «Нелюбимка» об уральском рэпере Niletto, известного по хиту «Любимка».
«Несколько лет назад мы со Стасом, занимаясь совершенно другими профессиями, поняли, что всю нашу жизнь мы любим кино и хотим связать себя с ним. Тогда появилась идея снять документальный фильм про наших друзей – Андрея Попова и Данила Прыткова, которые теперь всем известны как коллектив Niletto», - пояснил продюсер фильма Николай Тисенко. При этом в 2023 году на ММКФ показали музыкальный документальный фильм совсем другого жанра. Это была картина «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».
Эксперты считают главной премьерой фестиваля продолжение фильма «Майор Гром», о котором рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Однако Тина Канделаки указала на другую картину.
«Голые плечи, декольте, развевающиеся платья и шикарные мужчины, которых пусть и было немного, но самые шикарные точно в нашей компании «Газпром-Медиа Холдинг» (…) Мы впервые таким большим десантом пришли на Московский кинофестиваль, и это прекрасное начало нашего большого пути в российском кинематографе. В этом году нашими премьерами, включая самую главную и громкую — "Волшебник Изумрудного города", всей индустрии мы дадим понять, что пришли сюда всерьез и надолго. Для нас это большой вызов сделать кино более модным и современным и задать новую планку в качестве самого продукта», - поведала Тина Гивиевна.
НОСТАЛЬГИЯ СОБЧАК И «СПИНА» ГОЛЛИВУДА
Красная дорожка ММКФ увидела в выходные немало российских звезд и их костюмов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на открытии в цветастом платье, похожим на платок. Беременная экс-солистка Reflex Женя Малахова призналась, что ей «не дает покоя Бьянка Цензори», а Тина Канделаки выбрала серо-черные тона, которые не понравились Ксении Собчак.
«Все как на подбор "на стиле" надо сказать, никто не выбивается Даже поверить невозможно , что всего лишь 15 лет назад знакомились там с Джеком Николсоном и с фестиваля уехали ужинать в Джусто, а в другой год с Тарантино ездили в странный клуб "Четыре комнаты", который он захотел посмотреть…». – поностальгировала Ксения Анатольевна, прикрепив к посту в Telegram видео с Канделаки.
Однако не все разделили ее пессимизм. Например, Никита Михалков заглянул «за спину Голливуда».
«Мы видим, как меняются критерии фестивалей. Тех самых, на которые мы рвались и где были счастливы получать призы. Мы видим, как меняется идеология этих фестивалей, как они становятся зацензурированными, предъявляют определенные требования, без исполнения которых картина не может не только получить приз, но даже попасть в программу. То же самое произошло и с "Оскаром". Поэтому свежая кровь необходима. За спиной Голливуда, европейского кино мы все эти годы упускали из вида кино иранское, корейское, латиноамериканское, китайское», - сказал Михалков, презентуя «Евразийскую киноакадемию», которая вручит свою премию через год.
По словам Михалкова, ММКФ никогда не был ангажированным, а сейчас избежал участи стать «колониальным».
«Никогда не был ангажированным, сколько я им руковожу, никогда в жизни. Чтобы кто-нибудь из тех, кто руководит фестивалем, дали понять, кому надо (дать приз - прим. НСН) - вот никогда. В данном случае качество Московского кинофестиваля на сегодняшний день отличается от всех остальных больших фестивалей тем, что они все стали колониальными, а мы нет», - подчеркнул президент фестиваля.
ММКФ продлится до 26 апреля. Его фильмы можно посмотреть в московских кинотеатрах «Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», в Доме кино и ряде других локаций. Самое большое количество фильмов на фестиваль предоставили Россия и Китай, при этом в ТОП-10 также Франция (20 картин), Испания (15), Иран (13), США (12), Бразилия (10), Италия с Индией (по 8) и Мексика с Аргентиной (по 7). По словам организаторов, количество фильмов на ММКФ выросло по сравнению с прошлым годом на 20%, а география расширилась на 10%.
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