«Из другого измерения!»: Сценарист Золотарев назвал ММКФ праздником кино

«ММКФ – это по-прежнему очень большое событие для нас, это современный и актуальный фестиваль. Радостно, что он проводится, ведь это праздник кино, которого нам всем не хватает. Я рад, что на фоне всех сложностей в экспансии нашего кино в другие страны, этот фестиваль проводится именно как международный. Это большая заслуга создателей. Надо с благодарностью относиться к их труду, это очень большое дело», - рассказал он.

Также Золотарев поделился впечатлениями от прошлого года, когда он был членом жюри фестиваля. Он признался, что участники для него стали людьми из другого измерения.

«Я уверен в отборщиках этого фестиваля и уверен, что они найдут что-то очень стоящее. В прошлом году я был в жюри, было очень интересно, это была просто замечательная программа. Но надо понимать, что это не кино, которое я делаю, мы находимся немного в разных лигах с теми, кто сегодня представлен на фестивале. Мне недоступно то, что делают они. Они для меня находятся в другом измерении, я такое кино могу воспринимать только эмоционально», - добавил собеседник НСН.

Кинофестивали помогают авторам достучаться до продюсеров, которые из-за суеверий и стереотипов боятся работать с чем-то новым, отдавая предпочтение «проверенным» режиссерам и актерам, заявил ранее режиссер картины «По щучьему велению» Александр Войтинский «Радиоточке НСН».

