«Ломает стереотипы!»: Войтинский назвал ММКФ источником новых фильмов и людей
Александр Войтинский в эфире НСН заявил, что кинофестивали бьют по стереотипам продюсеров, которые боятся пробовать «что-то новое».
Кинофестивали помогают авторам достучаться до продюсеров, которые из-за суеверий и стереотипов боятся работать с чем-то новым, отдавая предпочтение «проверенным» режиссерам и актерам, заявил режиссер картины «По щучьему желанию» Александр Войтинский в интервью НСН.
46-й ММКФ проходит в российской столице с 19 по 26 апреля. На нем представлено 240 фильмов из 56 стран, а с учетом проходящего параллельно фестиваля стран БРИКС – 260 фильмов.
«Сегодня фестивали - это способ открывать новые имена. Молодые и начинающие авторы могут представить свои работы на фестивале. Зачастую прокатчики не рискуют сотрудничать с неизвестными авторами. Как демонстрация возможностей – это хорошая история, которую, безусловно, надо поддерживать», - отметил он.
По его словам, сегодня пробиться в кино очень сложно, это касается не только талантливых режиссеров, но и актеров.
«Есть большая проблема, когда человек не может войти в кино, и актеру сложно, и режиссеру, всем профессиям. Речь идет о больших деньгах, продюсеры боятся неизвестных авторов, очень много суеверий, стараются на всякий случай держаться достигнутых уже каких-то рубежей. Вот, известно, что это хороший режиссер, давайте его только и приглашать. Есть стереотипы, сломать которые помогут такие свежие источники притока новых фильмов и новых людей. В этом смысле я поддерживаю, это, безусловно, полезная вещь», - рассказал он.
При этом Войтинский уверен, что только любовь миллионов зрителей в итоге делает фильм по-настоящему искусством, а на фестивалях в жюри представлены всего лишь десятки людей.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран, заявил ранее программный директор фестиваля Иван Кудрявцев «Радиоточке НСН».
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