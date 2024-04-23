«Ломает стереотипы!»: Войтинский назвал ММКФ источником новых фильмов и людей

«Сегодня фестивали - это способ открывать новые имена. Молодые и начинающие авторы могут представить свои работы на фестивале. Зачастую прокатчики не рискуют сотрудничать с неизвестными авторами. Как демонстрация возможностей – это хорошая история, которую, безусловно, надо поддерживать», - отметил он.

По его словам, сегодня пробиться в кино очень сложно, это касается не только талантливых режиссеров, но и актеров.

«Есть большая проблема, когда человек не может войти в кино, и актеру сложно, и режиссеру, всем профессиям. Речь идет о больших деньгах, продюсеры боятся неизвестных авторов, очень много суеверий, стараются на всякий случай держаться достигнутых уже каких-то рубежей. Вот, известно, что это хороший режиссер, давайте его только и приглашать. Есть стереотипы, сломать которые помогут такие свежие источники притока новых фильмов и новых людей. В этом смысле я поддерживаю, это, безусловно, полезная вещь», - рассказал он.

При этом Войтинский уверен, что только любовь миллионов зрителей в итоге делает фильм по-настоящему искусством, а на фестивалях в жюри представлены всего лишь десятки людей.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран, заявил ранее программный директор фестиваля Иван Кудрявцев «Радиоточке НСН».

