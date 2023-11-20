Прилучный прокомментировал планы экс-супруги увезти их детей в Латвию

Актер Павел Прилучный заявил, что не обсуждал с бывшей женой поездку их общих детей за пределы России и не давал разрешения на выезд за границу.

«Насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», - уточнил он в беседе с изданием STARHIT.

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Ранее его бывшая жена актриса Агата Муцениеце в интервью журналу The Voice сообщила о том, что планирует поездку в Латвию вместе с детьми в конце ноября, поскольку хочет сделать сыну латвийский паспорт.

Актриса также сообщала, что потребует алименты на общих детей в размере 30%. По данным СМИ, Муцениеце планирует в судебном порядке вынудить Прилучного выплачивать треть доходов до 2031 года, пока сыну не исполнится 18 лет.

Напомним, артисты развелись в июне 2020 года после девяти лет брака. После развода Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Минувшей весной у пары родился сын Микаэль.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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