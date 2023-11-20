Прилучный прокомментировал планы экс-супруги увезти их детей в Латвию

Актер Павел Прилучный заявил, что не обсуждал с бывшей женой поездку их общих детей за пределы России и не давал разрешения на выезд за границу.

«Насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», - уточнил он в беседе с изданием STARHIT.