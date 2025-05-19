Путин заявил о готовности к меморандуму о прекращении огня с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности работать над меморандумом с Украиной, который будет включать условия прекращения огня. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая.

Беседа лидеров продолжалась более двух часов и стала третьей с момента вступления Трампа в должность. Разговор прошел на фоне недавних закрытых переговоров представителей России и Украины, состоявшихся 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Москва в целом удовлетворена результатами встречи и готова к продолжению контактов.