Путин заявил о готовности к меморандуму о прекращении огня с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности работать над меморандумом с Украиной, который будет включать условия прекращения огня. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая.

Беседа лидеров продолжалась более двух часов и стала третьей с момента вступления Трампа в должность. Разговор прошел на фоне недавних закрытых переговоров представителей России и Украины, состоявшихся 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Москва в целом удовлетворена результатами встречи и готова к продолжению контактов.

Путин провел телефонный разговор с Трампом из центра «Сириус» в Сочи

Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, включая масштабный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Помимо этого, Украина предложила организовать личную встречу лидеров двух стран. В Москве заявили, что приняли этот запрос к сведению.

В ходе стамбульских переговоров также было решено, что обе делегации подготовят и обменяются проектами условий прекращения огня, после чего диалог продолжится в расширенном формате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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