В Ставропольском крае 11-летний мальчик погиб на детской площадке
В поселке Херсонском Ставропольского края 11-летний ребенок погиб в результате падения спортивно-игровой конструкции, сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, трагедия произошла днем 18 мая на территории Буденновского округа.
Конструкция, установленная на детской площадке, обрушилась на мальчика, от полученных травм он скончался на месте.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Надзорное ведомство заявило, что контролирует ход следственных действий, проводимых компетентными органами, передает «Радиоточка НСН».
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