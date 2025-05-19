Трамп заявил о скором начале переговоров Москвы и Киева о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина в ближайшее время приступят к переговорам, направленным на установление прекращения огня и поиск путей завершения вооруженного конфликта. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Заявление опубликовано в его социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Москва и Киев готовы к немедленному началу диалога, в центре которого будет стоять вопрос об окончательном урегулировании ситуации.