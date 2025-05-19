Трамп заявил о скором начале переговоров Москвы и Киева о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина в ближайшее время приступят к переговорам, направленным на установление прекращения огня и поиск путей завершения вооруженного конфликта. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Заявление опубликовано в его социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Москва и Киев готовы к немедленному началу диалога, в центре которого будет стоять вопрос об окончательном урегулировании ситуации.

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Телефонные переговоры между Путиным и Трампом стали третьими с момента вступления республиканца в должность и состоялись на фоне недавних консультаций делегаций России и Украины в Стамбуле.

Ранее Москва выразила удовлетворение предварительными итогами этих контактов и подтвердила готовность к продолжению диалога, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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